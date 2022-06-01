Чи можуть непідготовану людину мобілізувати відразу на фронт: пояснює юрист

Про порушення можна повідомляти одразу за кількома напрямками

В Україні триває період загальної мобілізації, який було продовжено до 23 серпня 2022 року. За цей час до оборони країни планують залучити мінімум мільйон чоловіків та жінок, не всі з яких, однак, мають попередній військовий досвід.

Чи законно відправляти непідготовленних військовослужбовців, мобілізованих зараз до армії, одразу на передову, розповіли в "Українській правді". Як передає "Телеграф", пояснення питання пролунало від адвоката юридичної компанії "Міллер" Андрія Новака.

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Якщо мобілізована особа має попередній військовий досвід або ж проходила службу в армії, то вона може бути направлена одразу до обраної військової частини. Але якщо людина недосвідчена в цьому плані, її спочатку відправлять до спеціального навчального центру.

Через війну період, в який проходить підготовка військовослужбовців, рекордно скорочений — від одного тижня до 20 діб. Навіть сім днів тренувань нині теоретично дозволяють відправити мобілізованого на лінію фронту.

"Були такі ситуації, коли два тижні дали постріляти з автомата, і на цьому підготовка закінчилась. Це погано, — говорить Андрій Новак, одразу додаючи: — Але регламентом не передбачено вимог, як має проводитись підготовка. По-хорошому, більшість резервістів тероборони, які укладали контракт, уже з минулого року мали підготовку. Люди приходили у військові частини, проходили навчання".

Що робити, якщо людину без підготовки відправили на передову?

Перш за все, можна звернутися за спеціальними гарячими лініями: 0-800-500-410, 044-454-44-99 або 0-800-500-442. Для цього доведеться представитися (ПІБ) та назвати номер в/ч, у якій людина знаходиться.

Є можливість також звернутися до начальника військової частини із відповідною скаргою. Якщо це не допоможе, варто "стукати" до військової адміністрації області або безпосередньо Генштабу ЗСУ.

Втім юрист підкреслює — наразі відправки абсолютно непідготовлених бійців на фронт в Україні ще не траплялося. Утім теоретично у такому разі уповноважені особи мають розпочати службову перевірку.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати українцям від третьої хвилі мобілізації, яка незабаром може розпочатися.

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