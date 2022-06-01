М270 та М142 HIMARS – яка зброя Байден передасть Україні та чим вона може допомогти на передовій

Дальність, мобільність і міць — що дадуть ЗСУ американські РСЗВ

Адміністрація американського президента Джо Байдена ухвалила рішення про передачу Україні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) або англійською MLRS M-270 та М142 HIMARS. Про це повідомив The Wall Street Journal.

"Телеграф" з’ясував, яка зброя потрапить в Україну і чим вона допоможе на передовій.

М270 та М142 HIMARS – створені для вирішення одного завдання, але різними способами

Перша РСЗВ М270 була створена в 1980 році, чому передували більше 10 років науково-конструкторських робіт, в яких, крім США, взяли участь компанії з Великобританії, Німеччини та Франції, що передбачало постачання нової техніки і в ці країни.

Сама М270 встановлюється на шасі від гусеничної БМП Bradley, на базі якого створена транспортна машина М993, а та в свою чергу несе М269 LLM — завантажувально-пусковий модуль, з 12 ракетами, а також електронною системою управління вогнем.

Перші РСЗВ надійшли до армії США в 1983 році, а першою війною для них стала участь в операції "Буря в пустелі" проти Іраку у 1991 році.

Запуск ракети РСЗВ М270

Вже через кілька років після "Бурі в пустелі" в США вирішили створити легший варіант РСЗВ, встановивши його на колісне шасі основної армійської вантажівки ЗС США FMTV вагою 5 тонн. Так у 2000 році була прийнята на озброєння РСЗВ М142 HIMARS.

У порівнянні з гусеничним варіантом М142 став легшим, швидким, дешевшим і простіше в обслуговуванні з можливістю переміщення авіатранспортом.

До мінусів системи М142 HIMARS можна віднести найгірші захищеність та неможливість переміщення бездоріжжям.

Головні плюси – мобільність, міць та дальність

Головна ударна сила обох систем РСЗВ – ракета діаметром 227 мм, що робить їх значно потужнішими ніж 122-мм "Град" або українська "Верба", приблизно порівнянними з 220-мм "Ураганом" та їх українськими варіантами "Бастіон-03" та "Буревій". При цьому поступаючись 300-мм "Смерчу" та українському його аналогу "Вільха".

Ударна потужність М270 куди вище, ніж у М142, оскільки він може нести вдвічі більше ракет – 12 замість 6. Водночас у HIMARS все-таки є одна важлива перевага – можливість нести ракету ATACMS.

Що це означає практично?

Маючи можливість пуску 12 ракет, М270 здатний послати їх не далі 40-43 миль або приблизно 64-70 км, у той час як ATACMS з М142 здатний летіти до 300 км.

Втім, дальностей М270 цілком вистачає, щоб "перебити" можливості російських РСЗВ, наприклад, однотипний 220-мм "Ураган" здатний стріляти не далі 35 км, що вдвічі менше, ніж у американських систем.

Можливості гармат і гаубиць ще скромніші, і обмежуються 28 км при стрільбі з 152-мм САУ "Гіацинт", до 47 км може вдарити 203-мм САУ "Півонія", але це межа можливостей гармат.

Наочно про дальність стрілянини Джерело — MIGnews.ua

Саме дальність є основною перевагою систем М270 та М142 HIMARS, на які найбільше сподіваються у ЗСУ. До цього також додадуться мобільність завдяки гусеничному та колісному шасі.

Завдяки всім цим показникам на М270 та М142 HIMARS швидше за все будуть покладені завдання контрбатарейної боротьби з артилерією окупантів, в якій вони поки що мають перевагу над Україною.

Рішення про передачу Україні систем М270 та М142 HIMARS було прийнято в останній день весни, 31 травня, разом із ним будуть передані і боєприпаси. Скільки саме РСЗВ та боєприпасів до них отримає Україна – невідомо, на озброєнні США налічується приблизно 830 М270 та 417 М142 HIMARS.