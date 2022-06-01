США дають Україні новий пакет воєнної допомоги: що відомо

Українці отримають великокаліберну далекобійну зброю від США

У середу, 1 червня, на 98-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого виступу в середу, передає YouTube-канал "Голос Америки Українською".

Адміністрація президента Джо Байдена відправить в Україну зброю на 700 млн гривень (дані від кореспондента "Голосу Америки", — Ред.). До нового пакету військової допомоги увійшли, зокрема, ракетні системи великої дальності, а також, за даними американських ЗМІ, інша великокаліберна зброя. Держсекретар заявив, що українці дали гарантії США у тому, що вони не будуть використовувати систему озброєння великої дальності проти цілей на території рф.

Блінкен також додав, що у США вважають, що війна в Україні триватиме ще "багато місяців".

Бріфінг Ентоні Блінкена

Раніше в США заявляли, що поставлятимуть в Україну лише оборонну зброю. Байден напередодні розповів про те, що Україна не отримає РСЗВ, які здатні вражати цілі на території росії. Однак після того, як його заява розлетілася по ЗМІ в Білому домі уточнили, що його слова стосувалися постачання тактичних ракет, здатних вражати цілі на відстані 300 кілометрів, але це не виключає постачання ракет ближчого радіусу дії (до 70 км).