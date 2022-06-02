Що потрібно Україні для великого наступу: полковник детально пояснив

Полковник розповів, якої зброї не вистачає Україні для визволення територій

Ситуація на фронті в Україні до кінця літа залежатиме не лише від того, скільки зброї передадуть нашій країні західні партнери, а й від того, що саме буде передано.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський, лише якщо Захід передасть українським захисникам достатню кількість наступальної зброї, можна буде говорити про активні контрнаступні дії.

За його словами, росіяни це добре розуміють та активно намагаються сформувати резерви для продовження свого наступу.

"Ми вступаємо в період певного спринту – хто швидше підготується і буде готовий завдати удару (з нашого боку – для звільнення своїх територій, з боку противника – для подальшого просування вглиб українських територій)", – пояснив він.

За його словами, для того, щоб відвоювати свої території, Україна потребує насамперед бойових бронемашин. Крім того, для цих цілей також потрібна артилерія та РСЗВ, а також засоби ППО та протитанкові комплекси.

Окремо він виділив необхідність забезпечення переваги в повітрі або досягнення паритету, оскільки наземним підрозділам знадобиться прикриття від російської авіації.

У майбутньому Україна також потребуватиме бойових кораблів, які дозволять убезпечити морські перевезення, та прикриття для гуманітарних конвоїв.

"Хоча ми отримуємо ракети "Гарпун", хоч маємо "Нептун", які дозволяють ефективно протистояти російському військово-морському флоту — це виключно оборонна зброя", — сказав він.

Більше про те, які виклики стоять перед Україною влітку 2022 року і як у цей період будуть справи на фронті, читайте у матеріалі "Телеграф": Літо буде спекотним: на Україну чекає "спринт" і перелом у війні — полковник