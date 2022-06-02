Окупанти штурмують за трьома напрямками і на одному просунулися (карта)

Українські військові перебувають під постійним ворожим вогнем

Російські війська продовжують обстрілювати ракетами та авіацією громадянську інфраструктуру, а також позиції ЗСУ. Ворог намагається наступати.

Згідно з ранковими даними Генштабу ЗСУ, на Слов’янському та Харківському напрямках агресор утримує зайняті рубежі, обстрілює з різних артилерійських систем позиції Сил оборони. Додатково готується наступати у бік Слов’янська, веде розвідку.

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На Донецькому напрямку, крім артилерії, використовує міномети. Варто зазначити, що на одному напрямку — Лиманському, ворога вдалося відкинути після атаки у бік Райгородка.

Карта атак на Лиманському напрямі

Триває штурм Сєвєродонецька, за підтримки мінометів ворог безрезультатно висувався у бік Бобрового та Устинівки. Штурмують і на Бахмутському напрямку, намагається захопити Комишуваху, частково успішно. У Нагірному та Білогорівці оккупанти під українським вогнем відступили.

Камишеваха на карті

На чотирьох напрямках — Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому активних боїв не велося, обстріл триває. На двох останніх також продовжується обладнання ворогами ліній оборони та поповнення запасів.

У Генштабі також відзначили збільшення кількості обстрілів на Південнобузькому напрямку, під вогнем Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина, Широке. З вертольотів атакував у районах Новогригорівки та Олександрівки.

Як раніше писав "Телеграф", згідно з картами бойових дій, активізація росіян на південному напрямку пов’язана з успішними українськими контрнаступними діями, а також тим, що Сили оборони України підійшли впритул до однієї з трас постачання на півночі Херсонської області.

Нагадаємо, невідомі підприємці оголосили матеріальні нагороди за тих росіян, які звіряли в Україні.