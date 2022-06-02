Уявна «нешкідливість» – IQOS в Україні прирівняли до сигарет і вже вводять обмеження

Електронні цигарки допомагають російському бізнесу заробляти в Україні

Електронні цигарки в Україні прирівняли до класичних. І хоча сам закон №4358 "Про внесення змін до деяких законів України про охорону здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну" був прийнятий ще у грудні минулого року, з 11 липня набувають чинності деякі його норми, які стосуються, зокрема, куріння у громадських місцях.

Що говорить закон

Закон №4358 запроваджує такі вимоги до електронних сигарет:

заборона реклами електронних сигарет і рідин;

заборона ароматизованих цигарок;

заборона куріння в громадських місцях та приміщеннях;

збільшення площі на упаковках для медичних попереджень;

запровадження штрафів для тих, хто продає вищезгадану продукцію неповнолітнім, а саме 1020 гривень для першого разу та 10 200 гривень для повторного.

Щоправда, наберуть чинності положення закону повинні поступово, так з 11 липня не можна буде курити електронні сигарети та системи для нагрівання тютюну у громадських місцях. Порушників чекатиме штраф від 1 до 3 тисяч гривень за перше та від 10 до 15 тисяч гривень за повторне порушення, залежно від місця, де сталося порушення.

Тим самим держава визнала шкідливість електронних сигарет, що давно повідомляв "Телеграф". Зазначимо, що проти закону виступали його головні лобісти – міжнародні тютюнові корпорації, які працюють, зокрема, в Україні. Так, компанії British American Tobacco (виробник Glo) та Philip Morris International (виробник IQOS) кажуть, що це "екосистеми". Дослідження показують, що подібні "екосистеми" масово залучають дітей та підлітків. Мінімізація неприємного запаху при курінні призводить до зменшення віку тих, хто вперше намагається курити

Як корпорації заробляють на електронних сигаретах

Основними виробниками електронних сигарет в Україні є British American Tobacco, яка розпочала продаж систем Glo в Україні в 2018 році, та Philip Morris International, яка заявила про розширення асортименту продажів систем IQOS.

Про перспективність цього ринку заявляли і в "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", а самі тютюнові виробники до війни були готові інвестувати у виробництво електронних сигарет, щоправда, за умови заморожування зростання акцизу на них на три роки — до 2024 року.

За розрахунками учасників ринку, локалізація в Україні виробництва таких продуктів зі зниженою шкодою від куріння могла принести країні за три роки понад 6 млрд грн інвестицій та близько 4 млрд грн додаткового податку на прибуток.

"Філіп Морріс Україна" у 2021 році навіть знизила виробництво звичайних цигарок задля збільшення виробництва виробів, призначених для використання у пристроях для нагрівання тютюну.

Хоча тютюнові компанії і заявляють про величезний внесок у держбюджет – 7% його доходів надходить від них, насправді податки платять швидше звичайні курці, а самі компанії, як з’ясував "Телеграф", намагаються ухилятися від податків.

"Російський слід"

Втім, ухилення від податків, у яких західний тютюновий бізнес підозрюють вітчизняні фіскали, не найбільший їхній гріх.

Ще з 2011 року міжнародні тютюнові корпорації, які працюють в Україні, співпрацюють з компанією "Тедіс-Україна" (монополіст у сфері роздрібної торгівлі тютюновими виробами в Україні), біля витоків якої стоїть російський бізнесмен Ігор Кесаєв. Його завод імені Дегтярьова створює зброю для російської армії.

Мало того, що з їхньої подачі компанія "Тедіс-Україна" стала монополістом на роздрібному ринку тютюну в Україні, що дозволяє заробляти до 55 мільярдів гривень на рік. Коли у 2019 році на законодавчому рівні держава намагалася обмежити монополію "Тедісу", встановивши максимальну торгову націнку для цигарок, західні тютюнові компанії пригрозили зупинити виробництво. Держава тоді пішла на компроміс.

Зараз же сам Ігор Кесаєв посилює свої позиції на тютюновому ринку Росії, поки інтереси створеного ним у 2011 році "Тедісу" захищають в Україні західні тютюнові компанії. Останні, виходить, не лише заробляють на юних українцях, продаючи їм такі ж шкідливі електронні сигарети, а й дозволяють заробляти "Тедіс-Україна", яка може виводити свої прибутки в офшори. Докладніше про те, як працює тютюновий ринок України, ми писали тут.