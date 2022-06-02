"Окуповані 20% території": Зеленський розповів, скільки населених пунктів вже відвойовані

Станом на сьогоднішній день лінія фронту простяглася на понад тисячу кілометрів

російська федерація тримає під контролем близько 125 квадратних кілометрів українських земель, що складає 20 відсотків від усієї території України. З початку бойових дій російські війська окупували вже 3 620 населених пунктів країни, проте 1 017 з них українським захисникам вже вдалося відвоювати.

Про це у четвер, 2 червня, президент України Володимир Зеленський розповів під час свого звернення до народу й політиків Люксембургу, — передає "Телеграф".

За його словами, з 2014 року через війну з росією Україна втратила вже понад 14 тисяч людей, а понад півтора мільйона українців вимушено покинули свої домівки та стали внутрішніми переселенцями. До моменту повномасштабного вторгнення рф вже контролювала близько 43 тисяч квадратних кілометрів території України, що можна, до прикладу, порівняти із загальною територією Нідерландів.

"Для більшості європейських держав такий масштаб війни – вже був би колосальний. Але 24-го лютого росія показала, що для неї – це взагалі не масштаб. Вона показала, що її жорстокість – значно більше", — сказав президент

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Окрім того, Зеленський відзначив, що станом на сьогоднішній день окупаційній армії вдалося зайти у 3 620 населених пунктів України, проте 1 017 з них бійці Збройних сил вже змогли відвоювати. Ще 2 603 – потрібно звільнити від блокади росіян.

"Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20%нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих. Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами та снарядами, які не розірвалися. Майже 12 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями. Понад 5 мільйонів – це передусім жінки та діти – виїхали за кордон", — пояснив він.

Український гарант додав, що нині систематичні криваві бої тривають на величезній території неподалік від Харкова, а також у східній частині України на півдні та у місті Миколаїв. По прямій між ними – лише 454 кілометри, проте якщо взяти до уваги всю лінію фронту, то вона простягається на понад тисячу кілометрів.

Також Зеленський додав, що кожного дня українські селища та міста потерпають від ракетних ударів з боку російської федерації. За весь час з початку повномасштабного вторгнення ворог застосував вже 2 478 абсолютно різних крилатих ракет, і аж 15 з них — лише упродовж вчорашньої доби. Переважна більшість з них бомбила цивільну інфраструктуру.

"Ми змушені захищатись фактично від усієї російської армії. Всі боєздатні російські військові формування росії залучені в цій агресії", — підсумував президент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри систематичні спроби окупаційної армії захопити все більшу кількість українських територій, українці поступатися ворогу не планують та готові відстоювати землі Батьківщини ціною власного життя. Згідно соцопитування 82% жителів країни не підуть на територіальні поступки росії навіть для того, щоб зупинити кровопролиття.