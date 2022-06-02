В Україні відкриє офіс топ-компанія, яка допомогла США знайти Усаму бен Ладена

У Мінцифрі переконані, що спільні напрацювання з цією компанією допоможуть виграти війну

В України зовсім скоро може з'явитися новий партнер у секторі оборони, безпеки та цифрових технологій. Мова про американську компанію Palantir, який свого часу допоміг ФБР упіймати відомого на весь світ терориста Усаму бен Ладена.

Про це у четвер, 2 червня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у власному Telegram-каналі. Він зазначив, що разом з президентом України Володимиром Зеленським вони мали зустріч з CEO Palantir Алексом Карпом.

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За словами голови Мінцифри, американська компанія готова відкрити офіс в Україні та почати співпрацю з українськими спеціалістами. Федоров зазначив, що спільні розробки з Palantir допоможуть Україні посилити армію та якнайшвидше перемогти російських окупантів, завдяки новітнім технологіям.

"Хочу подякувати CEO Palantir Алексу Карпу, який відгукнувся на запрошення Мінцифри та першим з генеральних директорів великих західних корпорацій особисто приїхав до України", — додав Федоров.

Довідка: Palantir — світовий лідер з розробки програмного забезпечення для аналізу даних. Продуктами компанії користується Міністерство оборони США, великі інвестиційні банки та хедж-фонди. Варто додати, що у ЗМІ є багато інформації про допомогу цієї американської компанії спецслужбам США у ліквідації "терориста номер один" Усами бен Ладена. Зокрема, що технології Palantir відіграли у цьому дуже значну роль.

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