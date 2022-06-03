Глава МВС однозначно висловився про зброю на руках українців

Глава МВС України виступає за наявність вогнепальної зброї в українців для захисту їхніх будинків.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський висловив свою позицію в дискусії щодо того, що робити із зброєю, що розійшлася по руках українців після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Свою думку він озвучив у ефірі всеукраїнського телемарафону 2 червня.

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"Насправді наші громадяни отримали тест на володіння зброєю, починаючи з 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброї у великих містах. І це був величезний виклик для всіх нас. Думали, яким чином буде використана ця зброя: чи не буде вона використана проти українців, проти України", — зазначив він.

За словами міністра, через сто днів опору широкомасштабної російської збройної агресії "можемо сказати, що цей іспит складено".

Монастирський додав, що нині більшість власників зброї перебувають на фронті та захищають Україну.

"Обіг зброї має бути врегульованим на рівні закону. Моя особиста позиція – для захисту власної домівки в українця має бути зброя", — наголосив міністр внутрішніх справ.

Як повідомлялося, лише в перші дні війни в одній лише столиці України охочим стати до лав тероборони роздали десятки тисяч стволів, а згодом це число значно зросло.

У 20-х числах квітня бійців тероборони у низці областей країни закликали здати зброю до місць її зберігання.