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ЗСУ відкинули окупантів на низці напрямків, але рф готує новий наступ

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зараз бої йдуть на Лиманському напрямку та у Сєвєродонецьку Новина оновлена 03 червня 2022, 08:00
Зараз бої йдуть на Лиманському напрямку та у Сєвєродонецьку

Окупанти стягують сили до кордонів України

На ранок п’ятниці, 3 червня, ситуація практично на всій лінії фронту залишається напруженою, на Донбасі було кілька спроб прориву, і ще один штурм готується на Харківщині.

Обстановка розпалюється на Слобожанському напрямку, ворог стягує сили до державного кордону, — йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 3 червня.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу. поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння та техніки на території російської федерації", — йдеться у повідомленні.

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Крім того, щоб не дати українським військовим ефективно звільняти українську землю у цьому районі, ведуться обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Війська агресора вже збираються на кордоні, щоб піти у новий наступ
Війська агресора вже збираються на кордоні, щоб піти у новий наступ

Також велися штурми в районі населених пунктів Богородичне та Долина під Слов’янськом, у районі Метьолкіного та Білогорівки під Сєвєродонецьком, біля Врубівки під Бахмутом, поблизу Красногорівки та Полтавки, на деяких ділянках Криворізького напрямку, — у всіх перелічених районах ворог не мав успіху та відійшов.

Наразі тривають бої в районі Студенки на Лиманському напрямку та в центрі Сєвєродонецька.

Як повідомляв "Телеграф", втрати російської армії в Україні становлять 250-400 осіб на добу.

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#Війна