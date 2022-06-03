"Дуже дорогий провал росії": британська розвідка наочно показала 100 днів війни в Україні

Експерти вказали на провали командування російської армії

Міністерство оборони Великої Британії на 100-ий день війни в Україні показало, як змінювалася ситуація на фронтах під час наступу російських військ та вдалих контратак Сил оборони України.

Відповідна публікація у п'ятницю, 3 червня, з'явилася у Twitter-акаунті британського оборонного відомства. Експерти дійшли висновку, що наступ РФ на українські землі став величезною помилкою, а країна-агресор провалила всі свої наміри.

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Британські експерти зазначили, що напад РФ на Україну — це "дороговартісний провал" країни-агресора. Ба більше, за 100 днів вторгнення російській армії не вдалося реалізувати поставлених перед ними цілей — зокрема, взяття Києва, Харкова та інших великих міст України.

Крім того, командування російської армії попри те, що боєготовність багатьох підрозділів була дуже обмежена, розкинуло сили надто тонко і без достатньої підтримки з боку артилерії та авіації. Очевидно, що це коштувало армії РФ значних втрат і живої сили, і військової техніки.

Щодо плану російської влади, відзначають британські розвідники, він базувався на надто оптимістичних оцінках "зустрічі" росвійськ в Україні.

А зараз ворожа армія прийняла "стратегію виснаження" і намагається досягнути хоч якихось успіхів на Донбасі, кидаючи на це всі сили.

Нагадаємо, що станом на 3 червня найбільш "гарячими" ділянками фронту залишалися окремі населені пункти Донецької та Луганської областей, а також Херсонський напрямок. Окупанти намагалися просунутися від Ізюма до Слов’янська, поки українські захисники поступово йдуть до Херсона, успішно форсувавши річку Інгулець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що втрати російської армії в Україні становлять 250-400 осіб на добу.