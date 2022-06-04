путін зробив Україні "щедру" пропозицію щодо вивезення зерна: подробиці

У рф вважають, що зернової проблеми не існує

У п’ятницю, 3 червня, на 100-й день повномасштабного вторгнення рф кривавий диктатор володимир путін заявив, що росія готова забезпечити вивезення українського зерна з окупованих портів Бердянська і Маріуполя.

Про це глава кремля розповів в інтерв’ю програмі "Москва. Кремль. Путін".

Президент рф запевняє, що росія нібито не перешкоджає вивезенню українського зерна за кордон. Щобільше, за словами Путіна, є кілька способів такого експорту. Глава кремля додав, що Україна для цього повинна розмінувати підходи до своїх портів, а росія при цьому не вживатиме жодних військових дій.

"Перший – будь ласка, можна вивозити через порти, які перебувають під контролем України, Чорноморське узбережжя – Одеса та прилеглі порти. Не ми ж замінували підхід до порту, це Україна замінувала. Нехай вони розмінують, і нехай кораблі із зерном виходять із порту. Ми гарантуємо їх мирний прохід без жодних проблем у міжнародні води. Вони мають розмінувати та підняти з дна Чорного моря кораблі, які були спеціально затоплені, щоб утруднити вхід у ці порти на півдні України. Ми готові це зробити, ми не будемо користуватися ситуацією розмінування для того, щоб здійснювати якісь атаки з моря", — сказав путін.

Глава кремля заявив, що Україна може також вивозити зерно з портів, які перебувають під окупацією рф.

"Друге – існує інша можливість. Порти Азовського моря – Бердянськ, Маріуполь – перебувають під нашим контролем. Ми готові забезпечити безпроблемне вивезення, зокрема, українського зерна через ці порти. Ми вже закінчуємо роботи з розмінування. Ми створимо необхідну логістику", — додав путін.

Кривавий диктатор вважає, що Україна може вивозити зерно не морем через сусідні країни — Румунію, Угорщину чи Польщу. Не забув путін і про Білорусь, додавши, що з режиму олександра лукашенка тоді потрібно зняти санкції.

"Так, там існують певні проблеми технічного характеру, бо колія різна, треба візки вагонні міняти, але це справа кількох годин. Президент Білорусі ставить питання саме так. Якщо хтось хоче вирішити проблему, якщо вона взагалі існує, вивезення українського зерна, будь ласка, найпростіший спосіб — через Білорусь", — заявив путін.

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Нагадаємо, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн зернових, що загрожує світу масштабною продовольчою кризою. Днями в росії на рівні ООН назвали умову для зняття морської блокади. У мзс рф заявили, що готові постачати зерно всім нужденним, якщо Захід зніме санкції.

Додамо, що росіяни крадуть українське зерно, яке з окупованих частин південних областей нашої країни вивозиться до Криму, де вантажиться на російські кораблі та вивозиться до третіх країн.