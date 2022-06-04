"Український народ у них у боргу": у бою з окупантами загинули бійці Інтернаціонального легіону

Пам’ять про загиблих бійців житиме в Інтернаціональному легіоні, у Збройних Силах України та серцях українського народу

У суботу, 4 червня, на 101-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо про загибель у бою з окупантами чотирьох бійців Інтернаціонального легіону.

Про це повідомляє пресслужба Інтернаціонального легіону у Facebook. Повідомляється, що загиблі герої були громадянами Нідерландів, Австралії, Німеччини та Франції.

"Ми хочемо вшанувати пам’ять побратимів – Рональда Вогелара, Майкла О’Ніла, Берна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блеріо. Немає таких слів, щоб висловити нашу подяку за їхню службу та вищу жертву… Їхня мужність і пам’ять про них завжди надихатимуть нас", — повідомили у відомстві.

Зазначимо, бійці Інтернаціонального легіону добровільно приїхали з інших країн, щоб пліч-о-пліч з ЗСУ боротися за суверенітет України проти російських загарбників. Український народ та ЗСУ вшановують жертовність іноземних героїв, які прийшли захистити українців від цього варварського вторгнення, а також відстояти свободу та демократію.

"Пам’ять про них житиме в Інтернаціональному легіоні, у Збройних Силах України та в серцях українців, які назавжди залишаться у боргу перед захисниками. Вони залишили своє життя й обрали боротьбу за світло над пітьмою. Вони не будуть забуті", — заявив речник Інтернаціонального легіону Дам’єн Магру.

Зазначимо, у п’ятницю в Луганській ОВА повідомили, що Інтернаціональний легіон прибув до Сєверодонецька — найгарячішої точки на фронті на цей час.

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Раніше повідомлялося, що росія втратила цілу армію в Україні.

Нагадаємо, у суботу стало відомо, що окупанти стягують сили до Ізюма.