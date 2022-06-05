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Урожайний день: українські захисники збили за добу 9 ворожих повітряних цілей

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Повітряні сили ЗСУ захищають небо України
Повітряні сили ЗСУ захищають небо України

Українська ППО за день збила 9 ворожих повітряних цілей, серед яких черговий "Алігатор"

Українські воїни, які кілька днів тому збили розпіарений російський бойовий гелікоптер Ка-52, знову вразили ворожу "вертушку" цього типу, а також збили ще вісім повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у зведенні за 4 червня.

Зокрема, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники "Орлан-10".

Крім цього, на східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ "демілітаризували" ще один ворожий літак. Імовірно, це був винищувач-бомбардувальник Су-34. На південному напрямку був збитий ворожий БПЛА "Форпост".

За інформацією Військово-Морських Сил, ППО моряків у суботу вразило чотири крилаті ракети "Калібр", випущені з російських підводних човнів у Чорному морі.

Українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір Української держави, а ударна авіація Повітряних Сил надає вогневу підтримку Силам оборони на східному напрямку та в інших операційних районах.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 3 червня, з дна Київського водосховища підняли уламки збитого першого ж дня війни російського вертольота.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Повітряні Сили #4 червня