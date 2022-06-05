Зеленський чекає від УПЦ МП "рішучіших висновків" після чергового обстрілу Святогірської лаври

Обстріли російськими військами храмів в Україні мають спонукати УПЦ МП до рішучіших висновків, переконаний Зеленський

Знищення росіянами Всехсвятського скиту Святогірської лаври на Донеччині має спонукати до певних висновків священиків Української православної церкви (Московського патріархату).

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні у суботу.

Говорячи про обстріл Святогірської лаври, президент зазначив, що йому було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про знищення скиту.

"Але, насправді, нічого цікавого. Вони дуже передбачувані. Звинувачують українців у підпалі. Хоча ченці та миряни у Святогір’ї чудово бачили, що це була саме російська артилерія", — зазначив при цьому Зеленський.

При цьому він додав: "Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл і підтримка православними ієрархами в росії агресії проти України – все це має спонукати Українську православну церкву до висновків. До рішучіших висновків та чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії".

Як повідомлялося, раніше Собор Української православної церкви (Московського патріархату) ухвалив рішення про самостійність та засудив російського патріарха Кирила