Ранок в Україні розпочався з масштабної ракетної атаки: що відомо (фото)

Вибухи чули мешканці щонайменше трьох областей

Ранок неділі, 5 червня, розпочався для багатьох українців із сигналів повітряної тривоги, а в деяких областях — ще й з новин про "прильоти" або вдалу роботу засобів протиповітряної оборони. Вибухи були зафіксовані на території Київщини, Одещини, Донеччини та Миколаївщини.

Більше подробиць розповість "Телеграф", посилаючись на місцеві ресурси новин та Telegram-канали.

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Київ

Неофіційні джерела інформації стверджували, що на території Київської області пролунало кілька потужних вибухів.

Очевидці з різних населених пунктів загалом повідомляли про збиток щонайменше трьох крилатих ракет, випущених армією рф.

Багато хто бачив характерні для роботи засобів ППО сліди в небі. Також у деяких районах зафіксували і клуби диму, що піднімалися із землі.

Трохи згодом інформацію про вибухи підтвердив і мер столиці Віталій Кличко. Він наголосив, що неспокійно було вранці у Дніпровському та Дарницькому районах Києва, на місці вже працюють представники відповідних служб. Також чиновник пообіцяв надати більш детальну інформацію трохи згодом.

Слід зазначити, що Деснянський та Дніпровський райони разом становлять більшу частину лівого берега Києва.

Карта Києва по районах

Миколаїв

За загальною інформацією з усієї Миколаївської області, вранці у регіоні пролунало від трьох до семи вибухів. Точно відомо про мінімум два прильоти та одне вдале збиття ракети засобами ППО.

Момент атаки зенітників на ворожий снаряд навіть зуміли зафіксувати на відео.

Краматорськ

Як стало відомо завдяки меру Краматорська Олександру Гончаренко, що в Донецькій області, росіяни атакували два місцеві промислові підприємства.

Чиновник підкреслив, що поки що даних про жертв немає, проте руйнувань ракети завдали дуже серйозних.

Одеса

Як повідомило видання "Думська", на Одещині вибухи було чутно як в області, так і в самій Одесі. За попередньою інформацією, без "прильотів" не обійшлося, проте частина ракет була оперативно знищена нашими захисниками за допомогою ППО.

Кількість вибухів ще уточнюється, влада регіону поки не виступала з офіційною інформацією.

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Додамо, що Одеська область перебуває під загрозою безпосередніх ракетних ударів вже другу добу поспіль. Напередодні, 4 червня, багатьох жителів передмістя Одеси розбудив сильний вибух. Як невдовзі виявилося, радянським снарядом було зруйновано місцеве сільгосппідприємство.

"Телеграф" також писав, що в Чорному морі зосереджено кораблі-ракетоносії противника, а також зафіксовано присутність підводного човна, здатного здійснювати такі атаки.