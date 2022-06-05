російські напади залишаються ні з чим: карти бойових дій в Україні

Російська армія стягує резерві

росія без успіху намагається прорвати оборону України на кількох напрямках одразу. На сході росіянам не дають оточити Сєвєродонецьк, вправно контратакують у місті. Ворог нападає в районі Лиману і на південний захід від Ізюму.

У Інституті вивчення війни ISW відзначили, що обстріли навколо Харкова та на півдні України тривають. Проте спроб штурмувати не було, росармійці намагаються утримати позицій.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

На окупованих територіях продовжується тиск росії на місцеве населення. Діє партизанський рух.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

За минулу добу російським військам не вдалося добитися просування на південний захід (район Барвінкового) та на південний схід від Ізюма. Вони намагалися атакувати Вірнопілля, продовжують нападати на Богородичне, ймовірно маючи за мету з'єднання з військами, що атакували Святогірськ. У місті після обстрілу зайнялася старовинна Святогірська Лавра, росіяни стверджують, що по ній не стріляли.

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Бої йдуть північніше Святогірська та на південний захід від Лиману. В Старому Каравані ворог намагається закріпити берег Сіверського Дінця.

Карта бойових дій на півдні Харківщини та Луганщині

Напередодні українські сили контратакували у Сєвєродонецьку, росіяни посилились додатковими силами, а також почали наступ в Устинівці у 16 км на південно-схід, ймовірно, аби закріпити позиції на західному березі Дінця.

Карта боїв довкола Сєвєродонецька

В районі Попасної триває оборона українських логістичних ліній між Бахмутом та Лисичанськом. Штурм в західній частині Донеччини не почався, вони намагались відволікти українських захисників.

Харків

Наступу на цьому напрямку не було, та обстріли тривають. Повідомляється про просування українських сил оборони до східного берега Печенізького водосховища, проте офіційних підтверджень немає.

Карта боїв довколо Харкова

Південь

Бої по лінії фронту продовжувалися в Запорізькій області, та загалом на півдні. Росіяни не наступали, але обстрілювали області з артиллерії та ракет. Ворог накоплює сили у Василівці, що південніше на 45 км від Запоріжжя.

Карта боїв в Херсонській та Миколаєвській областях

Як раніше писав "Телеграф", військові експерти дійшли різної думки з приводу оцінки оборони Сєвєродонецька. Битва за Донбас триває, та у міністра оборони України є бачення кінця війни — за його оптимістичним прогнозом це станеться цього року.