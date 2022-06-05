Український студент захистив дипломну роботу, перебуваючи на передовій (фото)

Викладач каже, що мав спокусу поставити "автоматом"

Студент Вінницького національно-технічного університету (ВНТУ) захистив дипломну роботу, поки перебував на передовій.

Про цей випадок повідомив викладач ВНТУ Михайло Ганчук на своїй сторінці у Фейсбуку. За його словами, захист був нетиповим, оскільки студент захищав роботу онлайн, перебуваючи безпосередньо на лінії фронту у зоні активних бойових дій.

"Враховуючи всі обставини, була спокуса поставити "автоматом" — цей вираз зараз сприймається по-іншому. Але все було як належить, студент отримав заслужену 4ку", — додав викладач.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022 заявив, що війна може закінчитися до кінця 2022 року. Проте поки що українські міста продовжують зазнавати ракетних ударів, а ранок 5 червня розпочався з обстрілів Миколаєва, Одеси та Києва.

У столиці після ранкового обстрілу сталася потужна пожежа на території вагоноремонтного підприємства на лівому березі міста.