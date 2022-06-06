Швеція виділяє великий пакет військової допомоги Україні: що отримають ЗСУ

Шведське озброєння допоможе українцям бити живу силу окупантів, бронетехніку, а також топити ворожі судна, що наблизилися до берега.

Зважаючи на продовження російського широкомасштабного вторгнення в Україну та активну оборону українських воїнів багато країн світу продовжують надавати допомогу ЗСУ озброєнням та амуніцією. Не стала винятком і Швеція, яка вирішила допомогти нашій країні ручним озброєнням, а також протикорабельним ракетним комплексом.

Про це пише спеціалізоване видання Army Recognition.

Зокрема, у Стокгольмі оцінили, що шведські збройні сили можуть обходитися без певних оборонних матеріалів протягом обмеженого періоду часу.

Як наслідок, уряд пропонує Швеції передати Україні додаткові оборонні засоби у вигляді протикорабельного ракетного комплексу RBS 17, снайперських гвинтівок AG 90 та боєприпасів до них, а також додатково 5000 одноразових шведських протитанкових гранатометів AT4.

Швеція також має намір внести 60 мільйонів шведських крон до створеного НАТО фонду підтримки Збройних Сил України.

Видання зазначає, що з початку війни Швеція поставила Україні вже 10 тисяч протитанкових гранатометів АТ4.

RBS-17 — легкий береговий протикорабельний комплекс, розроблений у вісімдесяті роки на шведське замовлення американською корпорацією Rockwell на основі американського ПТРК Hellfire. Для комплексу було розроблено оригінальну однозарядну переносну наземну пускову установку, а модернізована ракета Hellfire отримала нову бойову частину розробки Bofors. Система наведення лазерна напівактивна, ефективна дальність стрілянини досягає 10 км.

Береговий протикорабельний комплекс RBS-17

AT4 – шведський одноразовий ручний протитанковий гранатомет. Реактивна граната — некерована калібр 84 мм. Гранатомет призначений, насамперед для боротьби з броньованими цілями, але може бути використаний як протипіхотна зброя. AT4 може керуватися одним солдатом і, залежно від моделі ракети, має дальність стрільби від 200 до 600 м і може пробивати броню завтовшки до 460 мм.

Одноразовий ручний протитанковий гранатомет AT4

AG 90 — шведське позначення американської снайперської гвинтівки Barrett M82 калібру 12,7 мм. Це напівавтоматична зброя, що стріляє патронами НАТО 12,7x99 мм із магазином на 10 патронів. Максимальна ефективна дальність становить 2 км.

Снайперська гвинтівка AG 90 (Barrett M82)

Як повідомлялося, 1 червня США оголосили про новий великий пакет військової допомоги Україні.