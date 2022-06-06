Бої у Сєверодонецьку: відомий журналіст та голова ОВА посперечалися про ситуацію

Бутусов звинуватив Гайдая у брехні з приводу Сєверодонецька

Відомий український журналіст Юрій Бутусов заявив, що керівництво Сєвєродонецька, видає фейкову інформацію щодо успіхів Збройних сил України та наголосив на тому, що ситуація в місті зараз вкрай складна. Натомість керівник Луганської областної військової адміністрації відповідає, що події на території населеного пункту дуже швидко змінюються: то покращуються, то погіршуються.

Як на своїй сторінці в соцмережі повідомив Бутусов, у день, коли з візитом на Луганщину приїхав президент Володимир Зеленський, голова ВА Гайдай розповів йому, що українським захисникам вдалося звільнити від окупаційної армії росії вже 50% Сєвєродонецька, проте ця інформація є неправдивою.

"На війні потрібно вводити в оману супротивника, а не своїх громадян. В цьому випадку українське суспільство має отримувати інформацію, наближену до реальності, перемоги нам потрібні реальні, а не вигадані", — йдеться в тексті публікації журналіста.

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Окрім того, він зазначив, що бійці ЗСУ наразі вимушені утримувати позиції у вкрай складній обстановці, і тому "вона вимагає якщо і не всієї правди, то хоча б відсутності брехні".

За словами Бутусова, кілька днів тому окупанти вийшли на околицю Сєвєродонецька, тому українські війська стоять на обороні промзони міста та кварталів, які знаходяться поряд із нею.

Нагадаємо, що під час чергового телемарафону, який проходив у понеділок, 6 червня, голова Луганської ВА Сергій Гайдай розповів, що ситуація у Сєвєродонецьку частково погіршилася через дуже динамічні бойові дії. За його словами, під час контрнаступу українцям вдалося відбити половину міста, але зараз ЗСУ утримують позиції у промзоні.

Також він відзначив, що захисники й справді тримали під контролем половину Сєвєродонецька, проте ситуація змінюється чи не щогодини.

"Якщо людина приїжджає через дві доби після певної інформації та намагається її порівняти з тим, що було позавчора чи навіть учора – звичайно, інформація може відрізнятися. Щогодини, вранці, вночі, вдень контрнаступу наші або ворога можуть змінити ситуацію в місті. Сєвєродонецьк досить невелике місто, тому ситуація динамічно змінюється", — розповів він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупаційна армія росії продовжує стирати з лиця землі українські Сєвєродонецьк та Лисичанськ, навіть попри потужний опір українських військових.