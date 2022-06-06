Загроза для Запоріжжя, доля азовців і візовий режим із рф: 8 головних заяв із інтерв’ю Зеленського

Президент зустрівся з медійниками і дав відповіді на найгарячіші питання

Президент України Володимир Зеленський в День журналіста, 6 червня, зустрівся з представниками ЗМІ та обговорив найактуальніші теми. Серед них – візовий режим із рф, доля полонених із "Азовсталі", ситуація з українським зерном, гарячі точки і членство в ЄС.

Головні заяви, які президент Зеленський озвучив під час спілкування з медійниками у понеділок – зібрав "Телеграф".

Про загрозу Запоріжжю

Складна ситуація на сході нашої держави. В Сєвєродонецьку ми тримаємо ситуацію. Вони потужні, але у нас є всі шанси боротись. По Харкову більше позитиву — там потроху деокуповують наші селища та громади. Найзагрозливіша ситуація на запорізькому напрямку. Частина області окупована, а саме місто Запоріжжя (ми чуємо по перехопленням) ворог хоче окупувати. На інших напрямках ситуація краща.

Про кількість військових з "Азовсталі", які зараз в полоні

Там більше, ніж 2,5 тисячі. Точніше сказати складно. Це не та кількість людей, яка виходила з "Азовсталі", коли цим займалась наша сторона. Там кількість людей саме та, про яку ви сказали. Але запитання було – чи там більше людей з "Азовсталі", військових, в принципі, у них знаходиться в полоні? Я вважаю, що більше.

Всіма питаннями полонених займається ГУР. Перша частина питання була вивезти людей живими (очевидно, з "Азовсталі" — Ред.), ГУР цю частину зробив, друга частина – повернути їх живими додому. Вони (ГУР – Ред.) в нас найкращі спеціалісти, я їм довіряю, але ми не можемо щоденно їх запитувати: "А шо там". Все це непросто.

Про вивіз зерна з портів України

Розмови про те, що Туреччина може бути посередником в питанні блокування українських портів, є. Я говорив з президентом Ердоганом, зокрема й про це. Для нас важливо те, що ми готові випускати зерно, ми ламаємо зараз інформаційний наратив росії про те, що дефіцит харчових продуктів стався через Україну, що ми зерно не вивозимо. росія поширює цей наратив у тих державах, де буде дефіцит. Для нас потрібно, щоби був безпековий коридор з кораблів, щоби той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна, ось і все.

Я вважаю, що (зерно) ми вивеземо. Пробачте за цинізм, але це потрібно не лише нам, і слава Богу. Якби це було потрібно лише нам — (зброя) їхала б не так швидко.

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Про візовий режим із рф

Я вважаю, що те, про що ви говорите (введення візового режиму для російських громадян, — ред.) — це непогана ідея. І я вважаю, що у мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату.

Про союз, який Україна обговорює з Великою Британією

Ніяких альтернатив нашому членству в ЄС не було. Говорилося про безпековий союз, але точно не про ЄС. Альтернатива Європейському союзу – це не Джонсон, а деякі європейські держави, які просувають ідею якоїсь альтернативи. Нам не потрібна альтернатива Європейському союзу, і ми не розуміємо неготовність деяких держав надати нам кандидатство у члени ЄС. Вони знаходять ті чи інші причини, я вважаю, що це все виправдовування.

Щодо Джонсона – ми обговорюємо безпековий союз, але в рамках обговорення гарантій безпеки України. Зараз ми працюємо над безпековим союзом структурно.

Про громадянство України російському журналісту Невзорову

Якщо у нас є можливість "хитати" російську владу — ми повинні все це робити з громадянами рф, які проти політики кремля, проти президента путіна. Ми повинні це робити, якщо є така можливість. Ми ж радіємо, коли Макаревич або Ахеджакова підтримують Україну? Люди, які мають неукраїнське громадянство, але чітко формулюють проукраїнську позицію і виступають проти російської влади — на нашому боці. Це наша зброя.

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Про те, що війна триває

Треба, щоби люди розуміли: війна не десь там, війна всюди. Якщо буде прорив на Донбасі, нам буде дуже складно. Куди може далі піти ворог? Якщо переходитиме на південь нашої держави, то можуть бути постійні ракетні удари і по центру України, і по всім нашим стратегічним підприємствам. Може бути будь-яке повернення на ті території, які були деокуповані, частково, і навпаки.

Про обговорення мирного плану

Такі переговори сьогодні на рівні нуля. Звичайно, всім хочеться нас штовхати до якогось результату, точно не бажаного для нас, тому що нас не питають. А бажаного для тих чи інших сторін, у них, напевно, є свої зацікавленості, як фінансові, так і політичні. Втома зростає, люди хочуть якогось результату для себе. А нам потрібен результат для нас.

Нагадаємо, президент побував із робочим візитом на сході країни. Зокрема Зеленський відвідав Соледар і Лисичанськ. За його словами, він "дещо" привіз військовим. Напередодні Зеленський приїздив до Запорізької області, частина якої тимчасово перебуває під контролем ворога.