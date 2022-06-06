ЗСУ відбили росіян на двох напрямках: свіжа карта боїв в Україні

Росіяни намагаються відновити боєздатність після втрат, яких їм завдали українські військові

У понеділок, 6 червня, британська розвідка опублікувала свіжу карту боїв в Україні станом на 103-ій день боротьби з російськими окупантами. За добу росіянам не вдалося прорватися на жодному з напрямків — ба більше, ЗСУ завдали удару по росіянах поблизу трьох населених пунктів Донбасу, чим змусили відступити на раніше зайняті рубежі.

Актуальну ситуацію на фронтах наочно показало Міноборони Великої Британії у власному Twitter-акаунті, а Генштаб ЗСУ розповів про успіхи та невдачі Сил оборони України на кожному з напрямків.

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Судячи з даних карти, лінія фронту практично не змінилася за добу, однак деякі успіхи в української армії все ж були.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку окупанти продовжують обстріли прикордонних районів на північ від Харкова.

На Харківському напрямку росіяни намагаються стримати просування ЗСУ до держкордону, шляхом мінування сіл Шестакове, Перемога та Байрак. Крім того, ворог намагається відновити зруйнований залізничний міст через річку Оскіл поблизу станції Куп'янськ-Вузловий.

На Слов’янському напрямку вороги готуються до штурму, поповнюють втрати та готують особовий склад на території рф. Відновити боєздатнсть росіяни намагаються і на Донецькому напрямку.

Сили оборони України успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке, завдавши ворожій армії втрат та змусивши відійти. Також було відбито наступ росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового поблизу Сєвєродонецька.

Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Наші воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк.

На Лиманському напрямку зафіксовано ворожі мінометні та артилерійські обстріли в районах Тетянівки та Пискунівки, а також ракетний удар по Миколаївці.

На Бахмутському напрямку реактивною артилерією ворожа армія обстріляла Берестове, Федорівку і Миронівку, а також завдала авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти намагаються розширити "кільце" навколо ЗСУ на Донбасі.