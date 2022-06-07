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Рахунок на десятки тисяч: скільки військових лукашенко задумав стягнути до кордонів України

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Армія Білорусі збільшиться майже вдвічі Новина оновлена 07 червня 2022, 07:50
Армія Білорусі збільшиться майже вдвічі

Це тривожний сигнал для України

Після створення нового оперативного командування чисельність військових у Білорусі збільшиться до 80 тисяч осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України на ранок вівторка, 7 червня. Також зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

"У рамках створення південного оперативного командування, передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки білорусь до 80 тисяч осіб", — йдеться у повідомленні Генштабу.

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Додається, що комплектуватимуть військові частини застарілими технічними засобами, які знімуть зі зберігання.

Варто зауважити, що, згідно з відкритими даними, чисельність армії Білорусі становила 45 тисяч осіб, при цьому в резервах ще близько 290 тисяч.

Білорусь прямо не вступала у військові дії проти України, проте з її території вторгалися російські військові та запускалися російські ракети.

Також цікаво, що глава Білорусі олександр лукашенко нагороджував за війну в Україні своїх силовиків, хоча офіційно вони нібито не воювали проти українців.

Як повідомляв "Телеграф", раніше білоруський журналіст розповідав, чому Україні не варто боятися можливого вторгнення Білорусі.

Теги:
#Білорусь #Військові