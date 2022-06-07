Мобілізація продовжується: кого можуть призвати наступним, а хто зможе "відкосити" від служби

В країні триває друга хвиля мобілізації

В Україні прийняли рішення подовжити термін дії воєнного стану, адже бойові дії з росією не припиняються. Згідно з указом президента Володимира Зеленського як воєнний стан, так і загальну мобілізацію було вирішено продовжити ще на 90 днів — тобто включно по 23 серпня. "Телеграф" вирішив розібратися, кого можуть призвати на службу у наступній черзі та хто може уникнути участі у бойових діях.

Хто може бути мобілізований наступним

В Україні необхідну кількість бійців для доукомплектування конкретних військових формувань визначає Генштаб Збройних сил України. За словами юриста Андрія Новака, поняття щодо черг мобілізації є досить умовним.

Читайте також: Категорія Україна Мобілізація в Україні: чого чекати від третьої хвилі Юрист пояснив нюанси хвиль мобілізації в Україні

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

"Спочатку мобілізовували резервістів. Потім — інші категорії. Взагалі, є таке поняття, як черги. Але його можна було б застосовувати, якби була якась підготовка, а тут підготовки не було, була відкрита неоголошена агресія, і тут ніяких черг немає", — пояснив фахівець.

При цьому в країні все ж виділяють декілька черг послідовності мобілізації. До прикладу, зараз в Україні призивають військовозобов'язаних, які відносяться до другої черги: громадян, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Зазвичай на військову службу українців призивають шляхом вручення повісток, які бувають чотирьох видів: для уточнення облікових даних, для проходження військово-лікарської комісії, на термінову військову службу, а також мобілізаційне розпорядження.

Хто може уникнути чергового етапу мобілізації

В рамках чинного законодавства, на військову службу повинні бути призвані усі громадяни віком від 18 до 60 років, якщо не мають певних протипоказань за станом здоров'я. Якщо ж громадянин України має захворювання, які перешкоджають йому нести військову службу, то така особа отримує так званий білий білет. У цьому документі вказують зазвичай часткову або повну непридатність громадянина до служби в українських військах, а також тимчасову відстрочку від призову або повну неможливість бути мобілізованим до служби в армії.

Попри це, людина з білим білетом все одно може отримати повістку, а також бути мобілізованою для виконання певних завдань, наприклад, служби у тилу чи штабах. Кожен випадок розглядається у індивідуальному порядку.

Також відстрочку від мобілізації можуть отримати особи, заброньовані своїми роботодавцями. Це може стосуватися працівників органів місцевої влади та самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ та організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як довго триватиме загальна мобілізація в Україні та кого наступним можуть призвати на військову службу до лав ЗСУ та інших формувань для військовозобов'язаних.