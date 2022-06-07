Обійдемося без Туреччини? Україна нарощує агроекспорт, але цифри в рази нижчі за довоєнні

Чи може Україна сама експортувати продукцію АПК не домовляючись із Туреччиною та Росії

Незважаючи на блокування морських портів, за підсумками травня Україна відправила на експорт 1,743 млн тонн агропродукції, що у 1,8 разу більше ніж у квітні. Про це повідомляє сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Більше половини експорту – 959 тисяч тонн, припали на кукурудзу, на другому місці соняшник – майже 342 тисячі тонн, на третьому соняшникова олія – 202,6 тисячі тонн, що значно менше показників травня 2021 року. Так, рік тому за цей час було експортовано 2,245 млн. тонн кукурудзи та 501,8 тис. тонн соняшникової олії.

За даними Мінагрополітики України, у травні 2022 року відбулася переорієнтація каналів експорту, тепер основним став річковий транспорт – 821 тисяча, ще 709,6 тис. тонн припали на залізничний транспорт. Решту перевозили автомобільним транспортом.

Основним відправником агроекспорту України у травні став річковий порт Рені, на який припало 398 тисяч тонн вантажів, через Ізмаїл майже 328 тисяч тонн вантажів та через Володимир-Волинський-Хрубежів – 206 тисяч тонн.

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Усього за 3 місяці український агроекспорт становив 3 млн 42 тис. тонн. У грошовому вираженні з початком війни надходження від агроекспорту впали більш ніж у троє – з 5,676 млрд дол у січні-лютому, до 1,744 млрд дол у березні-квітні.

Через російську агресію Україна вже може зібрати в 2022 році врожай як мінімум на 35% менше, ніж роком раніше, що загрожує голодом для сотень мільйонів людей, що залежать від українського експорту у вигляді зерна, олії, жирів та іншого. Одного зерна в українських портах було заблоковано 22 мільйони тонн.

При цьому, за даними російських ЗМІ Туреччина, росія і Україна нібито вже погодили схему вивезення зерна з українських чорноморських портів, при якому розмінуванням акваторії в Одеси займеться Туреччина, а суди супроводжуватимуть росіяни. Однак Україна офіційно ніяк не прокоментувала цю заяву.