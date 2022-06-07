Арестович-2: у Зеленського знайшли нового заспокоювача для українців

Подоляк пояснив, чому ЗСУ може тимчасово залишати території

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вирішив відібрати у Олексія Арестовича звання "головного заспокоювача українців" і записав позитивне відео про справи на фронті. Він запевнив жителів країни, що лякатися через новини про тимчасовий відступ ЗСУ з деяких територій не варто, адже це лише необхідні тактичні маневри.

Своє заспокійливе відеозвернення Подоляк оприлюднив на сторінці в соцмережі у вівторок, 7 червня. Він запевнив, що не варто лякатися новин про те, що Україна щось віддає росіянам, адже війна — це постійні тактичні маневри. Також радник ОП відмітив, що тимчасова віддача територій окупантам відбувається через те, що вони мають більше техніки та особового складу, але головна задача українських захисників — вимотати противника.

"Безумовно, війна йде дуже інтенсивна, але треба зробити так, щоб кожне село, яке ми віддаємо тимчасово, а потім забираємо назад, давалося росіянам великою кров'ю, щоби ми їх вимотали", — пояснив він.

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У коментарях під публікацією Подоляка українці обговорюють ймовірність того, що нинішній радник голови ОП може стати наступним президентом після Володимира Зеленського. Дехто з користувачів мережі відзначає, що вірить у слова політика і тримається. Прекрасна ж половина жителів країни відмічає, що Подоляк просто "зайчик" і називає його "новим Арестовичем".

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як радник голови ОП Михайло Подоляк детально розповів, чому Україна не хочу йти на жодні поступки росії та сідати за нею за стіл переговорів, назвавши країну-агресора "табором із стукачами і вертухаєм".