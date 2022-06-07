"Відьма" на полюванні: вчителька знищує окупантів на передовій
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Дівчина захоплювалась стрільбою до початку війни, а зараз це допомагає їй нищити окупантів
Проти російських окупантів, які прийшли в Україну з війною, воюють як чоловіки, так й українські жінки. Останні, до речі, не поступаються навичками та професіоналізмом й дають гідну відсіч загарбникам.
Про одну із захисниць у вівторок, 7 червня, розповіла Державна прикордонна служба України. Військовослужбовиця має позивний "Відьма" й вона весь час тримає на прицілі росвійська.
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Зазначається, що дівчина була викладачем у школі та дуже захоплювалась стрільбою. Згодом захоплення переросло у початок спортивної кар'єри з практичної стрільби та безліч перемог. Однак, все змінило повномасштабне російське вторгнення в Україну.
У перший день війни — 24 лютого — дівчина прибула до прикордонного загону, щоб обороняти країну від російських загарбників та зробити власний внесок у перемогу.
Спортивний досвід у стрільбі знадобився як ніколи, снапер отримала позивний "Відьма" й взялася до справи.
"На передовій вона щосекунди тримає окупантів на прицілі. А ще навчає своїх побратимів тактичній стрільбі. Коли в бій вступають українські "Відьми", живим росіянам з України не вибратись", — резюмували в ДПСУ.
Нагадаємо, що у Донецькій області контрактники російської окупаційної армії вчинили бунт і ледь не вбили одного зі своїх генералів та його охоронців, які змушували "відказників" продовжувати бій.
Також "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ ліквідували російського генерал-майора Кутузова, який був начальником штабу 29-ї загальновійськової армії.