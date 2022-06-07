Зеленський пояснив, чому ЗСУ не йдуть у наступ

ЗСУ поки не готові до масштабного наступу

У вівторок, 7 червня, на 104-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський визнав, що наша армія поступається російській в плані техніки.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю Financial Times.

Зеленський визнав, що Україна поступається рф в плані техніки, а тому "не здатна наступати" на цей час. Президент зазначив, що збереження життя захисників України є пріоритетом для нього.

"Ми поступаємося у плані техніки, тому ми не здатні наступати. Ми зазнаємо більше втрат, а люди є моїм пріоритетом", — сказав Зеленський.

Крім того, президент України додав, що готовий зустрітися із главою кремля володимиром путіним. Дані переговори будуть можливі, якщо росія відведе війська до кордонів, які були до 24 лютого. Зеленський додав, що це лише проміжний етап, і Україна збирається повернути всі свої території.

Читайте також: Категорія Україна Рішення непросте: Зеленський пояснив, у чому проблема із Сєвєродонецьком Глава держави підкреслив, що загроза наступу росіян не зникла для жодної з областей України

Раніше повідомлялося, що Зеленський 6 червня провів велику пресконференцію із журналістами. "Телеграф" зібрав 8 головних заяв з інтерв’ю президента України.

Нагадаємо, скандал зі спікером угорського парламенту Ласло Кевером, який заявив, що Зеленський має "якусь особисту психологічну проблему", набирає нові оберти.