Ворог стягує війська за двома напрямками: свіжі карти боїв в Україні

росія перекидає війська на півдні, атаки на українські позиції продовжуються

Аналіз даних з фронту війни з росією минулої доби показує, що агресор продовжує наступ, але підтверджених успіхів у нього немає.

Дослідники інституту вивчення війни не заперечують ймовірність контролю російських солдатів над більшою частиною Сєвєродонецька, але підтвердити це неможливо. Зазначається також, що ворог стягнув додаткові сили на схід від Бахмута, щоби продовжити атаки. Мета окупантів – система логістики українських воїнів та траси на північний схід від міста.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Українська оборона зупинила більшість прямих атак із Ізюму, противник продовжує наступати на Слов’янська як з цього боку, так і на захід від Лимана.

Карта боїв в Україні на 8 червня

Схід України

Оскільки спроби прорватися безпосередньо від Ізюму до Слов’янська провалилися, російський ворог намагається атакувати в обхід Довгенького, Долини, Краснопілля та Богородичного. У росії вже бадьоро рапортують про захоплення Святогірська, Студенка, Ярова і Дробишево. Наступ на Слов’янськ йде не лише з двох ізюмських позицій, а й з боку Лиману.

Карта боїв на півдні Харківської та Луганської області

Ситуація у Сєвєродонецьку : згідно з наявними даними, росія знову захопила Метьолкіне та Борівське — передмістя Сєвєродонецька. Дослідники вважають, що більшість міста під їх контролем. Використовують окупанти тактику Маріуполя — спочатку масоване бомбардування, потім лише атака на землі. Це підтверджують супутникові знімки Maxar на яких видно артилерію та сліди від неї, спрямовані на Сєвєродонецьк.

Супутниковий знімок Maxar Technologies за 11 км від міста

Супутниковий знімок Maxar Technologies за 9 км від міста

Щоб підтримати свої атаки на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, ворог використовує сили як із району Тошківка-Устинівка, так і з боку Куп’янська. Дослідники вважають, що до Лисичанська окупанти прориватимуться з боку Тошківки, не намагаючись форсувати Сіверський Донецьк, побоюючись української оборони. Тошківка – контролюється Україною.

Карта боїв навколо Сєверодонецька

Ворог також стягує сили в Попасну та Миколаївку та штурмує на схід від Бахмута. Російський наступ тут зупинився і вони сподіваються його активізувати. На північ від Авдіївки росвойська могли просунутися до Красногорівки та Кам’янки.

Харків

Харків та район під обстрілом – росія намагається утримати свої позиції на північному сході регіону.

Карта боїв вокуг Харкова

Південь України

Повідомляється, що частину військ із позицій у Запорізькій області відвели. Їх або перекинуть на Херсон, щоб уповільнити українських військових або хочуть відвести в тил. У дослідників немає точних даних, де вони знаходяться. Є дані, що вони вирушили з Василівки та Мелітополя до Херсона, повідомляють у ЗОВА.

Імовірний напрямок передислокації військ

Бої у Запорізькій області були, але наступу не було. Минулої доби російські військові намагалися повернути звільнені Україною позиції на північному сході Херсонської області. Зазначимо, що посилився тиск на окупованих територіях — російські солдати забирають документи у тих залізничників, які відмовляються працювати на них, а на Херсонщині їм дозволили знищувати автомобілі на блокпостах.

Як раніше писав "Телеграф", на Ізюмському напрямку та до Попасної ЗСУ вдало застосували артилерію. При цьому Польща вже пообіцяла Україні додаткову важку артилерію – гаубиці та ЗРК.