ЗСУ відбили чотири спроби штурму ворога (мапа)

Обстріли та бої під Сєвєродонецьком і Слов’янськом продовжуються

Станом на ранок середи, 8 червня, російські окупанти кілька разів за добу намагалися покращити своє становище у зоні бойових дій, проте їхні спроби успіхом не увінчалися.

Як йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, відбили одну зі спроб наступу на Слов’янськ і припинили три штурми, спрямовані на звуження кільця навколо Сєвєродонецька.

Зазначається, що російські військові намагалися розвідати обстановку боєм у районі Райгородка під Слов’янськом на Лиманському напрямку, але отримали відсіч та відійшли.

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Крім того, були спроби наступу в районах населених пунктів Тошківка, Устинівка та Нагірне — всі вони знаходяться недалеко від Сєвєродонецька, і через них намагаються взяти в "кільце" українських захисників на цьому напрямі.

Напрямки, на яких росіяни безуспішно намагалися просунутися

При цьому зараз тривають бої за сам Сєвєродонецьк і не припиняються штурмові дії щодо покращення тактичного становища на Слов’янському напрямку.

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Щоб не дати ЗСУ контратакувати на Харківському напрямку, ворог створює укріплення у районі Ізюму.

Крім того, було зафіксовано обстріли, авіа та ракетні удари по позиціях українських захисників під Донецьком та на Запорізькому напрямку.

Як повідомляв "Телеграф", раніше американські військові експерти дізналися про перекидання російських військових на півдні України.