У МЗС України чітко відповіли на обіцянки лаврова

Мова про розмінування українських портів для експорту зерна

В українському Міністерстві закордонних справ назвали "пустими" останні обіцянки Сергія Лаврова (голова МЗС РФ) щодо розмінування портів в Україні та експорту зерна. Зокрема, у профільному відомстві не вірять, що країна-агресор не скористається ситуацією й не буде наступати на південному напрямку.

Про це у середу, 8 червня, заявив речник МЗС Олег Ніколенко у власному Twitter-акаунті.

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За його словами, Україна вже озвучила свої вимоги щодо розмінування портів — мова про військову техніку та місію ВМС.

"Слова Лаврова пусті. Україна чітко висловила свою позицію щодо морських портів: для захисту берегової лінії потрібна військова техніка, а для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі — місія ВМС. Не можна дозволити Росії використовувати зернові коридори для нападу на південь України", — заявив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що Сергій Лавров запевняв, що Москва нібито гарантує не користуватися ситуацією в рамках так званої "воєнної операції", якщо Київ все ж дасть дозвіл на розмінування портів для експорту зерна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти заблокували в українських портах 22 мільйони тонн зернових, що загрожує світу масштабною продовольчою кризою. Саме таку кількість озвучив президент України Володимир Зеленський.