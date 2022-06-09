Російські війська почали "тупити" на Донбасі: в Україні запідозрили пастку

Окупанти "гальмують" із наступом на Сході України

Ударні угруповання окупантів на Донбасі останні два дні стали активно "тупити", навіть попри наявність у них необхідних для наступу сил.

Про це повідомив військовий експерт, координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець, також відомий під нікнеймом "Мурлокотан Паштетофф-Сосискін".

"Зважаючи на все, це загальмовування було зумовлене цілою низкою факторів (як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру), з якими далі командування військ противника, мабуть, далі мириться просто не могло", — написав він.

За його словами, він має три можливі пояснення їхніх дій:

свідомий саботаж із боку військового командування;

загальна втома;

якийсь "хитрий план" .

Машовець зазначає, що якщо вірна перша причина, то окупанти мають певне знання про зміни у вищому військово-політичному керівництві росії. Друга причина обумовлена цілою низкою факторів, починаючи від нестачі боєздатних резервів та закінчуючи загальним падінням морально-психологічного стану військ.

Третя причина може бути в тому, що росіяни намагаються ввести українські війська в оману демонструючи показну "тупість", дозволити їм розслабитися, а потім завдати несподіваного удару.

"Але, правду кажучи, у цей варіант я вірю ще менше, ніж у перший… бо, в такому разі, стає очевидним, що його вигадували на ходу. Тим більше, що розгардіяш з "командувачами" у противника, явно свідчить про те, що "хитрі" плани в російській ГШ зараз явно не в ходу", — додав він.

Як повідомлялося раніше, радник голови ОПУ Олексій Арестович розповів, що ЗСУ завдали потужних ударів по російських угрупованнях біля Херсона і вже підійшли до міста на відстань близько 20 кілометрів.