Окупанти можуть спробувати форсувати Сіверський Донець: експерт розповів, яку "хитрість" вигадали росіяни

Експерт прогнозує жорстокість боїв у районі від Райгородка до Сіверська та Серебрянки.

Окупанти знайшли незвичайне рішення в рамках підготовки ще однієї спроби форсувати Сіверський Донець.

Про це повідомив військовий експерт, координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець, також відомий під нікнеймом "Мурлокотан Паштетофф-Сосискін".

За його словами, йдеться про Оскільську ГЕС, греблею якої можна регулювати рівень води в річці Оскіл, що є одним з основних приток Сіверського Дінця.

"Так ось, щоб зробити Сіверський Донець більш доступним у плані форсування, противник перекрив греблю цієї ГЕС. Відповідно, об’єм води в Осколі нижче за течією від ГЕС став зменшуватися і об’єм води, який Оскіл вливає в Сіверський Донець теж. В результаті — Сіверський Донець почав активно міліти", — написав Машовець.

На його переконання, що коли річка обміліє достатньо Лиманська угруповання військ противника спробує встановити плацдарм на правому березі.

При цьому він вказує, що це може статися в найближчу добу на ділянці від Кривої цибулі до Дронівки, а тому Машовець не виключає, що загострення бойових дій відбудеться на ділянці від Райгородка до Сіверця та Серебрянки.

Нагадаємо, раніше Машовець зазначив, що ударні угруповання противника на Донбасі стали сильно загальмовувати наступ, хоча й мають для нього всі необхідні ресурси.