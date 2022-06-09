Кремлівський пропагандист "злив" відомості про позиції ворога

Українські військові знають, що з ними робити

Російські пропагандисти продовжують допомагати українським збройним силам у процесі знищення російських військ. Так, псевдожурналіст Андрій руденко під час зйомок для свого сюжету "злив" цікаві для ЗСУ дані.

Про це написали на сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Телеграм, подякувавши пропагандисту не лише за позиції на місцях, а й геодані з моніторів російських окупантів, а також їхні обличчя без маскування.

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У своєму ролику руденко показав увесь процес "нібито" атаки російських військових — від запуску БпЛА та виявлення "цілі" на екрані до пострілу. У кадрі, крім позицій техніки, які ніяк не замасковані, можна також побачити і тих, хто управляє безпілотником, і точні дані на екрані.

Подібні випадки, коли українські військові використали дані з відео пропагандистів, вже були. Але не лише ворожі дрони та відео з них допомагають нашим військовим.

На Київщині підліток за допомогою звичайного "домашнього" безпілотника вистежив ворожих військових та передав дані українським солдатам. Це допомогло знищити цілу колону окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти штурмують відразу по семи напрямках на сході, на півдні також дуже "гаряче".