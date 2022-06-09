Ще один "хороший росіянин": соратник Навального приїхав до Києва, але йому пригадали слова про Крим

Теперішній опозиціонер зі штабу Навального дуже хотів "відтяпати" український півострів

Соратник російського опозиціонера Олексія Навального, якого засудили до дев’яти років колонії суворого режиму, Іван Жданов прибув до Києва та заявив про підтримку України, однак у мережі йому нагадали заяву про "гріх не відрубати Крим".

Про свій приїзд до столиці України Жданов повідомив на власній сторінці в Instagram, виклавши фото біля Монумента Незалежності на Майдані.

"У мене було і є життєве завдання. Вільна Росія. Вільне російське суспільство. І я робив і роблю все, щоб наблизити цю мету. Війна з Україною ставить ще одну. Зробити все, що допоможе зупинити цю війну. Нині правда на боці України. І ті, хто підтримує Україну, допомагає цю війну зупинити. Нічого не бійтеся", — написав росіянин.

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Російський опозиціонер Жданов повідомив про приїзд у Київ

На так звану підтримку України з боку Івана Жданова користувачі мережі відреагували вкрай скептично, нагадавши йому слова про тимчасово окупований росіянами Крим, який опозиціонер у 2014 році дуже хотів "відтяпати". Тоді про це він писав у власному Twitter-акаунті.

Жданов у 2014 році не поспішав підтримувати Україну

Саме через це українські журналісти та громадські діячі поспішили нагадати Жданову про те, що так званим "лібералам з РФ" в Україні не надто раді. Дехто припустив, що таким чином росіяни почали бігти з "російського військового корабля", який давно вирушив у завданому йому напрямку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський журналіст Олександр Невзоров, який визнаний у рф "іноагентом" через постійну критику путінського режиму, отримав громадянство України. Цей прецедент отримав резонанс в українському суспільстві — є ті, кому подобається невзорівська риторика, а є ті, хто впевнений, що немає "хороших росіян".