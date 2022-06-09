Росіяни намагаються прорватися на Донбасі та Запоріжжі: свіжі карти боїв в Україні

Лінія фронту наразі залишається без змін, однак запеклі бої тривають

У четвер, 9 червня, на 106-ий день війни з російськими окупантами розвідка Великої Британії оновила дані про ситуацію на фронтах України. Дії військ РФ за останні дві доби можуть свідчити про наміри просунутися на південь від Ізюма Харківської області.

Останні зміни на карті бойових дій показало британське Міноборони у власному Twitter-акаунті.

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Зазначається, що на активізацію росіян на південь від Ізюма не впливають навіть запеклі бої, що точаться у сєвєродонецькій "кишені". При цьому британські розвідники вказують, що просування росвійськ на Ізюмській осі ЗСУ зупинили ще у квітні.

"Із того часу РФ, очевидно, намагалася відновити свою східну групу військ, зазнавши значних втрат під час невдалого наступу на Київ. Але її підрозділів, імовірно, досі недостатньо", – припустили британські розвідники.

Міноборони Великої Британії вважає, що просування на Ізюмському напрямку російським окупантам дуже необхідне для подальшого тиску на Сєвєродонецьк.

До слова, лінія фронту суттєвих змін за добу не зазнала, однак бої тривають майже на усіх напрямках.

Карта боїв в Україні 9 червня

Карта боїв в Україні 8 червня

Тим часом заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що російські окупанти активізувалися ще й на Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках. Ворожі війська ведуть позиційну боротьбу та обстрілюють позиції Сил оборони України.

"Ворог зосередився на утриманні рубежів, але одночасно не залишає спроб відновити наступ на цих напрямках, ймовірно, з метою виходу на адміністративні кордони Запорізької області", – сказав Громов.

За даними сервісу liveuamap.com, російські війська перекинули підкріплення у Василівку та Токмак.

Росіяни стягують підкріплення ближче до Запорізької області

Вкрай складною залишається ситуація на Сєвєродонецькому напрямку, де російська армія обстрілює Сєверодонецьк, Лисичанськ, Приволжя та Катеринівку з мінометів, артилерії та РСЗВ. Крім того, ворожа авіація завдала авіаудару по Тошківці.

На Донбасі тривають запеклі бої

У південних регіонах, зокрема на Херсонщині, обстріли також не вщухають — за минулу добу На напрямі Південний Буг російські війська обстріляли Любимівку, Добрянку, Білу Криницю, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомировку та Таврійське.

У Генштабі вказують, що у разі повного захоплення Херсонщини росіяни намагатимуться взяти Миколаїв, щоб створити умови для наступу на Одесу.

Південний фронт також потерпає від ворожих обстрілів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія досі продовжує "тиснути масою" за різними напрямками, у зв'язку з чим щоденно за Україну віддають життя на лінії фронту близько сотні бійців. Ще близько п’яти сотень отримують поранення різної тяжкості