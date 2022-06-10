Вийшов за продуктами - повернувся з повісткою. В ЗСУ пояснили, наскільки це законно

Закон не забороняє вручати повістки в будь-якому місці після встановлення особи

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена ще в лютому, після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ розповіли "РБК-Україна" кого мобілізують в першу чергу і чи справді повістки роздають в людних місцях та на блокпостах.

Призов по мобілізації є обов'язковим для військовозобов'язаних. Водночас в першу чергу надається перевага мотивованим громадянам з досвідом проходження військової служби.

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Нині виникла потреба в наборі фахівців дефіцитних спеціальностей, тому у пошуках таких людей повістки можуть роздавати будь-де: на блокпостах, в громадському транспорті, в магазинах.

У ЗСУ пояснюють, в законі не заборонено вручення повісток в будь-якому місці після встановлення особи. Представники територіальних центрів комплектації мають право вручати повістки за місцем проживання, роботи, а також на вулиці та на блокпостах. У ній буде вказана дата та час прибуття до територіального центру для проходження медичного огляду.

Проте, отримання повістки ще не означає, мобілізації до лав Збройних Сил. В першу чергу виклик у військкомат — це перевірка облікових даних. Навіть не завжди доходить діло до медичного огляду для визначення придатності на службу. Адже перевага, як вже зазначалось, надається громадянам з досвідом проходження військової служби.

Якщо ж все ж таки мобілізують без такого досвіду переживати не варто, на передову непідготовлених військових не відправляють. Тих, хто не служив, призивають до навчальних центрів, щоб пройти курси з метою їх підготовки за необхідними спеціальностями.

А от за неявку по повістці українським чоловікам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. Національна поліція має право затримувати військовозобов'язаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до територіального центру комплектування. За ухилення від служби чоловікам світить штраф від 1700 до 3400 гривень, або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Як повідомлялося раніше, в країні нині триває друга хвиля мобілізації. Також "Телеграф" повідомляв чи звільняє "білий квиток" від служби.