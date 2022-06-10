Москву треба видалити: у мережі забавно потролили Путіна від імені Кличка

Дивні заяви з росії лише смішать українців

У мережі відреагували на імперські амбіції президента росії володимира путіна і росіян, один з яких на офіційному рівні запропонував скасувати незалежність Литви.

Один із користувачів інтернету опублікував фейкове розпорядження київської міської влади "Про відновлення історичної справедливості та виправлення помилок колишніх посадових осіб міста Києва", що потішило українців.

У "документі" йдеться про те, що указ правителя Київської Русі Юрія Долгорукого "Про заснування міста Москва", який видано 1147 року, втратив чинність. Таким чином, росіянам знову тицьнули носом у той факт, що Київ набагато давніший за столицю рф.

Фейкове розпорядження Кличко гуляє у мережі

Зазначимо, російський депутат Євген Федоров вніс до Держдуми Росії проєкт про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". На це у Литві дотепно відповів місцевий депутат Матас Малдейкіс, який пригрозив кремлю скасувати Полянівську угоду.

"Якщо Росія відкликає визнання у 1991 році незалежності Литви, Литва скасує Полянівську угоду 1634 року і вимагатиме від Путіна підкоритися владі Владислава IV і повернути всі окуповані території Великому князівству. Смоленськ – це Литва", – написав литовський депутат у Twitter.

Раніше президент росії володимир путін порівняв себе з першим імператором Російської імперії Петром I. В Офісі президента України відреагували на це.