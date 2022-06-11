"Син народився у березні": у боях з окупантами загинув офіцер і військовий журналіст Олексій Чубашев

Олексій Чубашев повернувся до лав ЗСУ з первого дня широкомасштабного вторгнення рф в Україну

У боях з російськими окупантами загинув офіцер Збройних сил України і військовий журналіст Олексій Чубашев.

Про це у соціальних мережах повідомляють друзі та колеги загиблого.

"Сьогодні в мене загинув друг. Олексій Чубашев, автор та ведучий найкрутішого медійного проєкту для підтримки Збройних Сил України. Мега позитивний та професійний журналіст. Офіцер … Людина, яка вірила в свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запам'ятаю назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку … І ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі", — написав у п'ятницю ввечері на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук речник спільноти "InformNapalm" Михайло Макарук.

Він також повідомив, що у Олексія залишились дружина, маленька донька і син, який народився вже під час широкомасштабного вторгнення росії в Україну — в березні цього року.

Про загибель офіцера та військового журналіста також повідомив і український офіцер та блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Про обставини загибелі українського захисника друзі та колеги не повідомляють.

Останній допис Олексія у Фейсбуці датується 11 травня і стосувався заклику до єднання українців у боротьбі з окупантами.

За освітою Олексій Чубашев — військовий журналіст. У 2008 році вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. У 2010 році вступив на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету ім. Шевченка.

В 2015 році відбулась його перша ротація в зону проведення АТО на Донбасі, того ж року почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони України як автор і ведучий першого в Україні військово реаліті-шоу "Рекрут".

У грудні 2019 року став в.о. керівника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (очільником радіостанції "Армія FM" та Військового телебачення).

28 лютого 2021 року у нього закінчився другий офіцерський контракт, він був звільнений в запас. Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проєкти.

У день широкомасштабного нападу росії на Україну 24 лютого 2022 року повернувся до лав ЗСУ і боронив рідну землю.

Як повідомлялося, на початку квітня у боях з окупантами загинув комбат, кавалер ордену Богдана Хмельницького Сергій Дердуга.