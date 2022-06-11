Битва за Запоріжжя: росіяни намагаються закріпитися на зайнятих рубежах та збирають війська для наступу

На півдні України відбувається серйозне протистояння з окупаційною армією.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за четвер, 9 червня, "маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів".

Зазначимо, що головною метою росіян на даний момент є прорив на Донбасі для виходу до адмінкордонів та встановлення "контакту" із Запорізькою областю.

Про те, як зараз справи на Запорізькому напрямку, і чому за нього так чіпляється агресор, "Телеграфу" розповів ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, військовий журналіст, виконуючий обов’язки на Запорізькому напрямку, Влад Волошин.

"Говорити про якісь великі успіхи рано, поки ми не вийдемо до Азовського моря, поки не виженемо ворога з території всієї області і не тільки. Можливо, як успіхи, президент називає нашу готовність не тільки зустріти відповідним чином супротивника, але в якийсь момент посунути його. Як було два тижні тому, коли ми здійснили низку контрнаступальних дій. У результаті відсунули супротивника з п’яти населених пунктів у районі Гуляйполя", — зазначає Влад Волошин.

Поки що, за його словами, йде серйозне протистояння. Основні сили та засоби агресора зосереджені в районі Оріхово, Гуляйполя та Великої Новосілки (Донецька область).

Гуляйполе та Велика Новосілка на карті

Також росіяни посилюють підрозділи, розташовані у районі Василівки.

Василівка та Оріхів на карті

"Проблема в тому, — зазначає експерт, — що росіяни активно обстрілюють цивільну інфраструктуру. Під ударами місто Оріхів і село Малинівка. Безпосередньо по наших підрозділах удари припадають і в районі зазначених населених пунктів, і біля Кам’янського, Гуляйполя, Гуляйпільського, Темерівки, та низці інших місць. Ми теж не мовчимо. Проводимо успішні дії. Так, минулої доби знищили один ворожий танк, 17 осіб особового складу, одну армійську гаубицю, одну бронемашину, міномет і склад з боєприпасами".

За словами Влада Волошина, зараз супротивник зосереджує зусилля на тому, щоб закріпитися та зібрати війська для наступу у північному напрямку – до району Запоріжжя.

"У планах росіян – захопити всю Запорізьку область. Наразі ми контролюємо північні райони, а також облцентр", – зазначає експерт.

Влад Волошин акцентує, що окупанти неспроста зациклилися не лише на Донбасі (із зрозумілих причин – їм важливе захоплення Донецької та Луганської областей у їхніх адмінкордонах), Херсонщині (вода у Крим), а й на Запорізькій області.

"Треба розуміти, що Запоріжчина – це не лише частина сухопутного коридору в Крим. Це ще й Запорізька АЕС в Енергодарі, на жаль, захопленому росіянами. Дуже серйозний козир, яким важливо вибити з рук противника. Плюс – вихід до Азовського моря, – пояснює експерт. — Крім того, росіяни вже фактично відкрито кажуть, що так звані "ДНР" і "ЛНР", а також окуповані території Херсонської та Запорізької областей вони хочуть поєднати — і прикріпити до росії якимсь новим федеральним округом. Звичайно, наше завдання – максимально завадити цим планам. До чого й докладаємо всіх зусиль".

Карта бойових дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після зміни "влади" в окупованих районах Донбасу – кремль може взятися за колаборантів у Мелітополі Запорізької області.