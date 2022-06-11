На Херсонщині колаборанти зробили нахабну заяву про подальшу долю регіону

окупанти намагаються підламати українців під себе, проте марно

Херсонщина, котра вже кілька місяців живе під тиском окупаційної армії, вже ніколи в житті не повернеться до складу України.

Про це у суботу, 11 червня, заявив колаборант і представник "нової влади" Кирило Стремоусов, який наразі займає посаду так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації". За його словами, наразі у Херсонській області йде чітка інтеграція в російську федерацію, тож регіон вже ніколи не стане українським, — пишуть росЗМІ.

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"Зараз йде чітка інтеграція до росії, ми вже ніколи в житті не повернемося до складу тієї України, в якій верховенство всіх можливих прав і прав людини, зокрема, займали зрадники України, такі як Зеленський, Порошенко та інша кліка, яка розбазарювала і розкрадала нашу країну", — заявив Стремоусов.

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За його словами, під час так званої спецоперації в Україні російські військові взяли під контроль місто Херсон та область, а також приазовську частину Запоріжжя на півдні України. Він також додав, що у захоплених росією населених пунктах вже сформовані військово-цивільні адміністрації, розпочалося мовлення російських телеканалів та радіостанцій, йде відновлення торгових зв'язків із Кримом. Окрім того, регіони нібито вже оголосили про свої плани стати суб'єктами російської федерації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російська сторона заявила, що питання деокупації Херсонської та частини Запорізької області нібито не виноситимуть на наступний раунд переговорів між рф та Україною.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що українські військові можуть визволити Херсонщину від окупації, проте для цього їм потрібно кращее підготуватися та отримати від союзників більше потужної зброї.