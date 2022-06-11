Розкрито секрет перемоги над росією — і це не війна

Аналітик вважає, що росію не можна перемогти військовим шляхом

В Україні ось уже 108 днів триває повномасштабна війна з росією на виснаження.

Про це в інтерв’ю zn.ua розповів військовий аналітик з Азербайджану Агіль Рустамзаде, який порівняв цей військовий конфлікт із багатотаймовим матчем.

Рустамзаде вважає, що війна в Україні не може завершитись за 1-2 місяці, адже в країні йде "не швидкоплинна війна XXI століття". За словами аналітика, секрет перемоги над росією у її економіці. Експерт додав, що росія без проблем може вести бойові дії до кінця року.

"Я вам відкрию секрет перемоги України в такій війні. Це економіка Росії. Ось звідси можна прогнозувати й терміни війни. Очевидно, що до кінця 2022 року Росія не матиме труднощів із ресурсами", — сказав Рустамзаде.

Аналітик зазначив, що людський ресурс у рф величезний, а ось техніка закінчується. Поповнити резерви техніки росія оперативно не може. Експерт додав, що ця війна не має військового рішення, а долю конфлікту має вирішити політична поразка росії. Для цього, за словами Рустамзаде, українцям необхідно знищувати техніку російської армії та домагатися політичної поразки росії. Агіль вважає, що тиск Заходу на економіку росії змусить рф закінчити війну.

"Людського ресурсу у РФ дійсно багато, а ось техніка закінчується. Поповнити резерви оперативно Росія, через відсталість свого ВПК, не може. Тому ця війна не має військового рішення. Долю цієї війни вирішить політична поразка Російської Федерації. Тому всіма силами потрібно, з одного боку, продовжувати знищувати техніку ворога, з іншого — добиватися політичної поразки Росії. Постійний політичний тиск Заходу і занадто велика ціна війни для економіки призведуть до того, що Росія змушена буде закінчити цю війну... Тобто ще раз: Росія не та країна, яку можна перемогти військовим шляхом", — заявив Рустамзаде.

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