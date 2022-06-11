Колишній російський топ-чиновник пішов воювати з рф: відео

Відомий росіян зі зброєю в руках очищатиме Україну від путінських військ

Колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв, який вважає, що війна України з рф триває вже близько 20 років, вступив до легіону "Свобода Росії".

Про це Волобуєв повідомив сам, повідомляє YouTube-канал Легіон "Свобода Росії".

Пресслужба легіону опублікувала відео, на якому бійці підрозділу проводять тренування. На кадрах засвітився і Волобуєв. Він закликав росіян, які хочуть для країни кращого, приєднатися до них, щоб скинути режим президента росії володимира путіна.

"Все супер! Мрії здійснюються. Я тепер служу в легіоні "Свобода Росії". Хлопці з росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, щоб росія стала вільною, демократичною країною, приєднуйтесь", — заявив Волобуєв.

Довідка: Легіон "Свобода Росії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від вторгнення рф. Підрозділ було сформовано з числа колишніх військовослужбовців збройних сил росії та добровольців.

Радник голови ОП Олексій Арестович на початку травня заявив, що осередки легіону "Свобода Росії" почали з’являтися в рф. До речі, бійці цього підрозділу пообіцяли помститися путіну.