В Україні не залишиться російських та білоруських ліків: чи не створить це проблем

Вітчизняний бізнес хочуть стимулювати вельми незвичайним способом

Україні вдасться обійтися без дефіциту ліків навіть після того, як проголосували закон, який забороняє ввезення в країну медикаментів, виготовлених хоч на одному етапі в рф чи Білорусі. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комариди, у нашій країні вже давно немає препаратів повністю російського виробництва, тому фармринок залишиться практично без змін.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, передає "Телеграф". Варто зазначити, що обмеження насамперед стосуються ведення бізнесу, а не організації лікування пацієнтів та призначення їм важливих препаратів.

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Найголовніший акцент документ, який забороняє ввозити в Україну російські та білоруські ліки, робить на зниженні рівня податків, що сплачуються фармацевтичним компаніям, у яких можуть закуповуватися окремі медикаменти.

Жодного дефіциту інсуліну та інших біоподібних або інноваційних товарів не очікується. Обмежувати їхній оборот штучним шляхом в Україні не збираються. Комарида наголошує: російські ліки вже не один рік "виводилися" з українського ринку.

"Я впевнений, що нове законодавство стимулюватиме українських виробників до створення нових препаратів", — наголосив представник МОЗ.

Також, за його словами, варто максимально жорстко реагувати на будь-які провокації щодо цієї теми.

Додамо, що заборона була підтримана народними депутатами ще 22 травня під час голосування за поправки, які вносяться до тексту ЗУ "Про лікарські препарати". Крім цього, МОЗ підготувало критерії, якими скасовуватиме реєстрацію російських та білоруських ліків, і готове їх обговорити з громадськістю.

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану в Україні є можливість купувати в аптеках ліки, на які зазвичай потрібні додаткові напрямки від лікаря. Наразі навіть такий документ не знадобиться. Однак у цьому правилі також є свої обмеження.

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