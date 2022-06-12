Кинули всі сили та застрягли: генерал пояснив "план" росіян на Донбасі

Українські захисники щоразу ламають усі плани ворога

Російські окупанти стягнули багато живої сили та техніки на український Донбас та планували захопити його, створивши "котли" у кількох районах.

Проте все пішло не так, як було задумано, внаслідок чого загарбники застрягли і почали застосовувати тактику випаленої землі, що видно на прикладі Маріуполя та Сєвєродонецька, – розповів в інтерв’ю "Телеграфу" генерал української армії Микола Маломуж.

За його словами, росія змогла стягнути на Донбас близько 45 тисяч людей — найманці, сили з південних напрямків, примусово мобілізовані жителі Донецької та Луганської областей. Також стягнули військову техніку, застосовують авіацію.

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Загарбники вирішили, що зможуть пробити оборону Збройних сил України та створити "котли" в районі Сєвєродонецька та Лисичанська, після чого піти на Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, а потім взагалі захопити весь Донбас.

Цікаво, що терміни "захоплення" вже багато разів переносилися, — спочатку говорили про 9 травня, тепер уже називається термін до 25 червня. І все це завдяки відсічі українських військових, які ламають плани окупантів.

"Всі сили кинуті на цю ділянку фронту. Але, навіть маючи значну перевагу в артилерії, ракетній техніці, авіації, живій силі, окупанти застрягли у міських боях", — наголосив Маломуж.

Він додав, що приклади стертого з лиця землі Маріуполя та оборони Сєвєродонецька кажуть самі за себе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як росія отримує "по зубах" на півдні України.