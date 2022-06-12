Не тільки унітази: топ-5 предметів, вкрадених солдатами рф в Україні

Армія мародерів тікала з-під Києва з награбованим

У неділю, 12 червня, на 109-й день повномасштабного вторгнення рф в Україні оприлюднили антирейтинг предметів, які російські військові крали в українців.

Своєрідний топ-5 таких речей опублікувала пресслужба Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

У Міноборони назвали цей антирейтинг "Скарби російських мародерів". Цей топ був опублікований з нагоди дня росії, який загарбники вирішили відсвяткувати навіть на тимчасово окупованих територіях.

На п’ятому місці розмістився "Бойлер". Росіянин загинув, обнявшись із краденим бойлером. Про історію окупанта з Мощуна (Київська область) розповіли у ССО (дивитися з 2:44).

На четвертому місці — "Носки". Про це розповіла мешканка Катюжанки (Київська область)

"Де буряти стояли, з цих хат все винесли. Навіть шкарпетки. Звичайно, побутову техніку всю вкрали, посуд забрали. Ну і якщо ходили вони по хатах, то шукали бензин та горілку", — розповіла місцева мешканка.

На третьому місці — "Військове взуття". Окупанти замінили свої "лапті тактичні" на українські берци Талани, розкравши склад із військовою формою.

Російський окупант в українських черевиках

На четвертому місці — "Унітаз". Окупанти, грабуючи Садибу Попова, разом із пилками та шуруповертами, вкрали й мармуровий унітаз часів графів Попових.

Мармуровий унітаз вважався музейним експонатом

Ну а в самому верху антирейтингу розташувалася "Собача будка". Будку на ворожій вантажівці з білими літерами Z користувачі сфотографували на одній із трас.

Собача будка на російській вантажівці

В армії рф заплющують очі на мародерство своїх солдатів в Україні. Загарбники відправляють на війну найбідніші верстви населення, що пояснює крадіжку шкарпеток та побутової техніки. Іноді вкрадене росіянами майно вдається повернути власникам. Однією з таких історій поділилися у мережі.