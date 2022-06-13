Війна — день 110: окупанти продовжують наступати на Донбасі, виснажуючи свою армію

Оперативно про головне за 13 червня

Українські сили оборони вже 110 днів ведуть боротьбу за незалежність проти російських загарбників, які продовжують наступ на Донбасі. Окупанти намагаються повністю захопити Сєвєродонецьк, де йдуть вуличні бої, а також готують наступ на Слов’янськ. До речі, росіяни "денацифікували" електро-, газо- та водопостачання у місті, обстріл прифронтового населеного пункту триває. Генерал армії Маломуж заявив, що в Росії залишилося лише два виходи з ситуації, а наступ окупантів на Донбасі, висмоктує сили з армії рф.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про найважливіші події, що відбулися в Україні та світі 13 червня. Більш оперативно інформацію можна отримати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Українські військовослужбовці за минулий день у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили:

особового складу – 18;

ББМ – 1;

АТТ — 1;

мінометів – 1;

СПГ – 1;

склад із б/п – 1.

З головними новинами за 10 червня можна ознайомитись у нашому зведенні: "Війна — день 107: ЗСУ дорогою ціною тримають оборону, а окупанти можуть скористатися спекою для наступу".

А з інформацією за 11 червня можна ознайомитись у статті: "Війна — день 108: окупанти штурмують Донбас, поки ЗСУ відсувають їх від Запоріжжя".

Новини за 12 червня можна прочитати у нашому матеріалі за неділю: "Війна — день 109: ЗСУ наступають на півдні України, а росія готується до тривалої війни".