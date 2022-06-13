"Десятиразова перевага": Залужний повідомив про тяжку ситуацію на Луганщині

Росіяни завзято намагаються захопити Луганську область

Російські війська зосередили свої основні зусилля на захопленні північної частини Луганської області, для чого сконцентрували на цій ділянці фронту десятикратну перевагу в артилерії.

Про це повідомив у неділю, 12 червня, увечері головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний за підсумками розмови з американським колегою – головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Поінформував генерала Міллі про поточну оперативну обстановку. Так, зазначив, що противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Він масово застосовує артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу", — розповів український генерал.

При цьому він наголосив, що попри все, ЗСУ продовжують утримувати позиції.

"Кожен метр української землі там политий кров’ю, але не лише нашою, а й окупанта", — додав головком ВСУ.

Він уточнив, що наразі складна ситуація у місті Сєверодонецьк.

"Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити супротивника", — розповів Залужний.

У зв’язку з цим український генерал знову повторив американському колегі своє прохання — "у найкоротший термін допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм".

Як повідомлялося, раніше в боях за Сєвєродонецьк українські війська ліквідували елітних спецназівців голови Чечні (рф) рамзана кадирова.