Сакральні дати росії: військові експерти попередили, до чого готуватися українцям

Росіяни на фронті стали обережнішими

У російській армії нові дати "звершень", спроби захопити Луганську область знову можуть намагатися приурочити до конкретної дати. Це схоже на радянські замашки, коли все робилося до якоїсь річниці.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов під час інтерв’ю для проекту "Пояснює Панюта". Він повідомив, що це може бути 22 червня. До цієї дати нібито поставлене завдання армії рф захопити Сєвєродонецьк. Після неї росія може знизити зусилля та перейти до позиційної війни.

Назвали також і ймовірну "сакральну" дату закінчення активної фази спецоперації — 24 грудня 2022 року. Про неї згадав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Цього дня мине століття з дня утворення Радянського Союзу і до цього "вони мають щось зробити". Ягун зазначає, що якщо активна фаза йтиме, то до 24 грудня для України нічого не зміниться, адже ці дати важливі лише для росії.

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Цим і відрізняється українська армія від російської, зазначає Ягун, що до дати Україна не прив’язується. Армійців не змушують виконати наказ за всяку ціну. У російській верхівці взагалі схильні вірити в сакральне — у підготовці до вторгнення путін запитував порад у шаманів.

Ситуація на фронті, за словами Жданова, змінилася. росія використовує техніку випаленої землі, завдаючи ударів авіацією та артилерією, а вже потім йдучи в атаку. Росіяни стали обережнішими і через це кількість втрат у них знизилася. Також він відзначив зниження інтенсивності боїв, зокрема у Сєвєродонецьку.

Раніше "Телеграф" писав, що на Луганщині склалася складна ситуація — у російських військових десятикратна перевага у вогневій могутності.

Згідно з картами бойових дій, вони могли не відмовитися від своїх планів щодо оточення українських військових у Сєвєродонецьку — ворог підірвав два мости з міста до Лисичанська, третій під обстрілом.