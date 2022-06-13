Маски скинуті – "наступник" Путіна визнав мету війни проти України, але потім "забрав свої слова назад"

Сергій Кирієнко проговорився навіщо 24 лютого Росія напала на Україну, за що був покараний

У неділю, 12 червня, на сайті видання кремлівського видання "Известия" перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко розмістив статтю, присвячену Дню Росії. У патріотичному чаді чиновник не стримався і розкрив у відкритому доступі справжню причину кривавої агресії Росії проти України, тому статтю через нетривалий час довелося спішно видаляти.

Так виглядав початок віддаленої статті Кирієнко на Известиях

Проте стаття збереглася в кеші Google і після її прочитанні стає зрозумілим, чому її довелося прибрати з сайту видання.

Сергій Кирієнко, якого ЗМІ називають можливим наступником Володимира Путіна на посаді глави РФ, фактично визнав, що головною метою агресії є захоплення та приєднання нових територій.

Хоча сам глава РФ Володимир Путін не раз оголошував головною метою війни з Україною "порятунок жителів Донбасу від геноциду", насправді все спочатку планувалося як звичайна окупація.

Вже на початку своєї "програмної" статті в "Известиях" Сергій Кирієнко прямо пише, що ні про який порятунок людей не йдеться, на кону звичайне територіальне захоплення і пишається тим, що "брав у цьому участь".

"Росії довелося пережити драматичні зміни. І я, працюючи сьогодні над приєднанням нових територій до нашої Батьківщини, як ніхто інший, глибоко розумію: Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Херсон, Сімферополь та Севастополь — це не просто назви. Це загальна трагедія російських людей, на десятиліття відірваних один від одного чиїмись ситуативними політичними рішеннями, через які вони виявилися розділені зі своєю історичною Батьківщиною насильницькими заборонами говорити рідною мовою, любити близьких їм поетів, співати знайомі їм пісні… Більше так не буде. Я готовий це гарантувати сьогодні, завтра, через десять років", — стверджує чиновник.

Визнання Кирієнка про головну мету війни

Власне, наприкінці цього пасажу Сергій Кирієнко говорить про себе як майбутнього главу РФ, інакше як він зібрався щось гарантувати 10 років?

І це в той час, як місцеві зрадники постійно заявляють про підготовку референдумів про долю окупованих РФ регіонів. Фактично прямим текстом йдеться про їхню підготовку на осінь і ймовірною "сакральною" датою його проведення мають стати 11 вересня, день трагедії США та загибель тисяч її громадян внаслідок атаки терористів.

Референдуму, стверджує Кирієнко

І ось поки що прес-служба чинного президента РФ Володимира Путіна завзято спростовує заяви колаборантів про референдуми, Сергій Кириенко що бачить себе майбутнім президентом Росії прямим текстом каже, що референдуму бути, а окуповані міста стануть частиною Росії.

Вперше про ймовірну кандидатуру Сергія Кирієнка як наступника Путіна заговорили в травні, і він сам у цьому впевнений настільки, що вершить долі цілих країн, поки що правда на сторінках електронних ЗМІ. Але вже цей крок закінчився його помилкою і як би його кандидатура на посаді майбутнього голови РФ не була замінена іншою.